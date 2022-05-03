Son Dakika | Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tepki gösterilen 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son Dakika | Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tepki gösterilen 2 kişi gözaltına alındı

03.05.2022 19:29
Son Dakika | Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tepki gösterilen 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Adana'da mahalle sakinlerinin uyuşturucu sattıklarını öne sürerek evlerinin önünde toplandığı iki kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'da mahalle sakinlerinin uyuşturucu sattıklarını öne sürerek evlerinin önünde toplandığı iki kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesinde Fatih Mahallesi sakinlerinden yaklaşık 50 kişi, uyuşturucu sattığı ileri sürülen N.U'nun evinin önünde toplanarak tepki gösterdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polisler, ekip aracından megafonla vatandaşlara dağılmaları yönünde anons yaptı.

Vatandaşların bölgeden uzaklaşmasının ardından eve giren ekipler N.U. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı.

İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tepki gösterilen 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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