Son dakika! Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da, evlerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde, bazı kişilerin ikametinde uyuşturucu ve silah bulundurduğu bilgisi üzerine arama yaptı.

Evlerde, 1650 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap, 12 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 125 tabanca mermisi ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.