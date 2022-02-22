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Son dakika! Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

22.02.2022 13:58
Son dakika! Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Adana'da, evlerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, evlerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde, bazı kişilerin ikametinde uyuşturucu ve silah bulundurduğu bilgisi üzerine arama yaptı.

Evlerde, 1650 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap, 12 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 125 tabanca mermisi ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Son dakika! Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika! Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de polisin şüphelendiği araç uyuşturucu deposu çıktı Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de polisin şüphelendiği araç uyuşturucu deposu çıktı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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