Adana'da şüphe üzerine durdurulan kişinin üst aramasında, üzerinde patlayıcı olmadığı belirlenen bomba düzeneği ele geçirildi.
Sarıyakup Mahallesi'nde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri Ömer B'nin üst aramasında, üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti.
Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede, bomba imha uzmanları düzenekte inceleme yaptı.
Düzenekte patlayıcı olmadığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli Ömer B. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Adana'da üzerinde patlayıcı bulunmayan bomba düzeneği ele geçirilen şüpheliye gözaltı - Son Dakika