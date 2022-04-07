Son dakika! Adana'da üzerinde patlayıcı bulunmayan bomba düzeneği ele geçirilen şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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Son dakika! Adana'da üzerinde patlayıcı bulunmayan bomba düzeneği ele geçirilen şüpheliye gözaltı

07.04.2022 01:20
Son dakika! Adana'da üzerinde patlayıcı bulunmayan bomba düzeneği ele geçirilen şüpheliye gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Adana'da şüphe üzerine durdurulan kişinin üst aramasında, üzerinde patlayıcı olmadığı belirlenen bomba düzeneği ele geçirildi.

Adana'da şüphe üzerine durdurulan kişinin üst aramasında, üzerinde patlayıcı olmadığı belirlenen bomba düzeneği ele geçirildi.

Sarıyakup Mahallesi'nde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri Ömer B'nin üst aramasında, üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede, bomba imha uzmanları düzenekte inceleme yaptı.

Düzenekte patlayıcı olmadığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli Ömer B. emniyete götürüldü.

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Adana, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Adana'da üzerinde patlayıcı bulunmayan bomba düzeneği ele geçirilen şüpheliye gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Adana'da üzerinde patlayıcı bulunmayan bomba düzeneği ele geçirilen şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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