Son dakika! Adana'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşayan Ebubekir Tatar evinde ölü bulundu.
Tufanpaşa Mahallesi İlikçi Kuyu Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 52 yaşındaki Ebubekir Tatar'ın yakınları, 3 gündür kendisinden haber alamadıkları için evine gitti.
Çilingir yardımıyla eve giren yakınları, Tatar'ın hareketsiz yattığını gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Tatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tatar'ın aşırı kilosundan dolayı evden çıkarılamayan cesedi, ekipler tarafından vinç yardımıyla pencereden çıkartıldı.
Tatarın cesedi otopsi için morga götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 20:55 - Kaynak: AA
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