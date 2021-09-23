Adana'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Yüreğir ilçesi Gelincik Caddesi üzerinde bulunan yoğurt imalathanesinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapalı olan kepengi kırarak yangını söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Yoğurt imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika