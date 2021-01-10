Son dakika! Adana\'da yurttan kaçan 14 yaşındaki Y.Y. arkadaşı ile yürüyüş yaparken bulundu

ADANA'da 20 gün önce yurttan kaçtıktan sonra her yerde aranan 14 yaşındaki Y.Y., sokağa çıkma kısıtlamasında arkadaşı Leyla B. (28) ile dolaştığı sırada polis ekiplerince bulundu. Karakola götürülen Y.Y., kendisini almak isteyen annesi Derya Durukan ile gitmek istemeyince, polis tarafından tekrar yetiştirme yurduna götürüldü. Anne Durukan, "Kızım bu süre zarfında kimlerle kaldıysa hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

Derya ile Veysel Durukan çifti 2 yıl önce evlendi. Bu süre zarfında, Derya Durukan'ın eski eşinden olan kızı Y.Y., annesinin başka biriyle evlenmesi nedeniyle sık sık evden kaçmaya başladı. Bunun üzerine anne Durukan, kızını yetiştirme yurduna yerleştirmek zorunda kaldı. Y.Y., 20 Aralık 2020'de yurttan kaçtı. Bunu öğrenen anne Durukan, kızının sosyal medya hesabından arkadaşlarına ulaşarak, kızını aramaya başladı.

TEK BAŞINA KIZINI ARAMAYA GİTTİ DARBEDİLDİ