Son dakika haberleri: ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika

ADANA'da, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle 16 Ağustos'ta gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda canlı bomba yeleği yapımına dair dökümanın ele geçirilmesi dikkat çekti.

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de örgüt üyeliğinde bulunup, örgütün bölgede zayıflamasının ardından Türkiye'ye kaçan yabancı uyruklu 7 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartması sonrası TEM ekipleri, 18 Ağustos'ta 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin görev aldığı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital malzemelere el konuldu. Ele geçirilen malzemelerin arasında, canlı bomba yeleği yapımına dair dökümanın yer alması dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adresinde bulunmayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

4'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler M.E.A. (32), Y.A. (21), A.E.U. (41), A.V. (33), A.E.M. (42) ve A.A.N. (42) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.E.M. ve A.A.N. savcılığa verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, tutuklanan M.E.H. ve A.V'nin terör örgütünde faaliyet yürüttükleri döneme dair fotoğrafları da ortaya çıktı.