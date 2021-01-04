Son dakika: Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 2 yıl 1 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 4 sanıktan biri 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.G, H.G, M.S. ve A.K. ile avukatları katıldı.

Sanık E.G, savunmasında, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık E.G'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık E.G'yi "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.