Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 19.45 sıraların???????da çıkan yangına tekrar müdahale ediliyor.

Adana 'nın Kozan ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına sabahın erken saatlerinde havadan ve karadan müdahale ile başlandı.

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Adana'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale yeniden başladı - Son Dakika

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