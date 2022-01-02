Son dakika: Adana'daki orman yangınında zarar gören ev ve ahırların yenisi yapılıyor - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında zarar gören 21 ev ve 2 ahırın devlet desteğiyle yeniden inşası için temel atıldı.

AK Parti Kozan İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos 2020'de çıkan ve 8 mahallenin etkilendiği yangında zarar gören 21 ev ve iki ahırın yapımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlandı.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri temeli atılan evleri yerinde inceledi.

Dağlı, muhtarlar ve yangında evleri ve ahırları zarar gören vatandaşlarla bir araya gelerek istişarede bulundu.

Bölgede 8 mahalleyi kapsayan büyük bir felaket yaşandığını ifade eden Dağlı, yangının yaralarını sarmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Daha önce yanan alanlarda ağaçlandırma çalışması yapıldığını anımsatan Dağlı, şöyle konuştu:

"Bugün de TOKİ tarafından, yanan 21 ev ve 2 ahırın yeniden inşası için temel atıldı. Müteahhit firma sahibi inşallah 6 ay içinde vatandaşlarımıza evlerini teslim edeceğini, hatta daha erken bitirmeye çalışacağını ifade etti. Bizler de bölgede çalışmalar yapılırken eksik ve gözden kaçan bir mağduriyet olmaması için vatandaşlarımızı ve muhtarlarımızı yerinde dinliyoruz. Hükümetimizin üzerine düşen konularla ilgili muhtarlarımız vatandaşlarımızla istişarede bulunduk. İnşallah bir daha böyle bir afet yaşanmaz ve ailelerimiz evlerinde, yaylalarında huzur ve sağlık içinde yaşamaya devam ederler. Burada bir tane bile mağdur vatandaş bırakmayacağız."

Dağlı, yangında zarar gören tarım arazileriyle ilgili ödemelerin de gelecek hafta içinde hesaplara yatacağını kaydetti.