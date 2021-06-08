Son dakika! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarında 16 kişi tutuklandı - Son Dakika

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 152 kişiden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 31 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 136 adrese baskın yapıldı. 152 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 1 kilo 219 gram esrar, 681 gram bonzai, 315 uyuşturucu hap, 68 kök Hint keneviri, 34 gram eroin, 26 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 265 TL ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 129'u, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.