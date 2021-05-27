Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 192 zanlıdan 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17-23 Mayıs'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 14 kilo 262 gram esrar, 8 bin 991 uyuşturucu hap, 175 gram eroin, 41 kök Hint keneviri, 21 gram kokain, 1 kilo 635 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile 15 bin 930 lira ele geçirildi, 192 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 192 zanlıdan 20'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.