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Son dakika! Adana'dan Beşiktaş'a transfer olan genç atlet Melisa Nur'un hedefi milli forma - Son Dakika

Son dakika! Adana'dan Beşiktaş'a transfer olan genç atlet Melisa Nur'un hedefi milli forma

01.09.2021 12:16
Son dakika! Adana'dan Beşiktaş'a transfer olan genç atlet Melisa Nur'un hedefi milli forma, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da heptatlonda elde ettiği 3'üncülükle dikkati çeken ve daha sonra Beşiktaş'a transfer olan Melisa Nur Dinçer, milli takıma girmek için ter döküyor.

Adana'da heptatlonda elde ettiği 3'üncülükle dikkati çeken ve daha sonra Beşiktaş'a transfer olan Melisa Nur Dinçer, milli takıma girmek için ter döküyor.

Ortaokul sıralarında spora ilgi duyan Melisa Nur, uzun süre atletizm ve hentbolda çalışmalar yaptı.

Daha sonra sporu bırakan Melisa Nur, 8 ay önce Yüreğir Belediyesi Spor Kulübünde antrenör Ali Gülengül'ün yönlendirmesiyle bu kez 7 farklı branşta yarışılan heptatlon antrenmanlarına başladı.

Çalışmalarını sürdüren Melisa Nur, Mersin'de 1 Mayıs'ta düzenlenen Olimpik Deneme ve Komple Atlet 1. Kademe yarışlarında kadınlar 20 yaş altı heptatlon branşında 1048 puana ulaşarak 3'üncülük elde etti.

Yakaladığı başarıyla taraftarı olduğu Beşiktaş'a transfer olan genç atlet, milli takıma seçilip olimpiyatlarda madalya kazanmanın hayalini kuruyor.

Melisa Nur: "Gideceğim daha çok yol var"

Melisa Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transferini ve hedeflerini değerlendirdi.

Beşiktaş'a transferi konusunda Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve antrenörü Ali Gülengül'e teşekkür eden Melisa Nur, "Adana'da heptatlon branşında bir ilk olarak tarih yazmak çok güzel bir şey. Hocam sayesinde yaptım bunları. Çalışmalarımız gayet güzel ve disiplinli geçiyor. Her zaman devam ediyorum. Daima ilerisine gitmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Spora küçük yaşlarda başladığını belirten Melisa Nur, hayalinin milli takıma seçilerek olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte çalışacağı için çok mutlu olduğunu ifade eden Melisa Nur, şunları kaydetti:

"Başarılarımın beni daha yükseklere, milli takıma ve olimpiyatlara götüreceğine inanıyorum. Daha iyi olacağım ve gideceğim daha çok yol var. Spora yeni başladığımda hep Beşiktaş'ı istedim. Hayalimi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum. Çok büyük bir gelişme benim için. Beşiktaş'ta daha çok başarılı olacağım. Çünkü Beşiktaş hayallerimin kapısını açtı, ben de o kapıyı geri kapatmayı düşünmüyorum. O yüzden daima ilerisi.

Ali Gülengül: "Gençler ülkemizin geleceğidir"

Milli antrenör Ali Gülengül de destekleri için Belediye Başkanı Kocaispir'e teşekkür etti.

Kocaispir'in gençlere ve spora çok önem verdiğini vurgulayan Gülengül, "Melisa Nur kızımızı Beşiktaş'a vereceğiz. Gençlerin her zaman önünü açacağız. Gençler ülkemizin geleceğidir. Buradaki önceliğimiz çocuklarımızın geleceği. Öğrencilerimizin Türkiye'de yaptıkları dereceler üniversite kapısını aralıyor." şeklinde konuştu.

Melisa Nur'un çok mutlu ve örnek bir sporcu olduğunu aktaran Gülengül, olimpiyatlara hazırlıkta ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını kaydetti.

Kocaispir, Beşiktaş forması hediye etti

Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, makamında ağırladığı Melisa Nur'a transfer olduğu Beşiktaş'ın formasını hediye etti.

Kocaispir, belediye olarak sadece takım sporları değil bireysel sporlarda da başarı gösteren gençleri desteklediklerini belirtti.

Genç sporcuların Türkiye'nin değişik kulüplerinde spor hayatlarına devam ettirmelerinin önünü açtıklarını ifade eden Kocaispir, bu nedenle bu tür transferlerde belediye olarak hiçbir bonservis bedeli istemediklerini, sporcuları ücretsiz verdiklerini vurguladı.

Kocaispir, "Bundan sonra da Melisa gibi genç kardeşlerimizin belediyemiz spor kulübünde yetişerek Türkiye'nin değişik spor kulüplerine transferlerini sağlamak istiyoruz. Onlardan Türkiye, Avrupa, olimpiyat dereceleri bekliyoruz. Belediye olarak sporcu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Beşiktaş, Türkiye, Adana, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika! Adana'dan Beşiktaş'a transfer olan genç atlet Melisa Nur'un hedefi milli forma - Son Dakika Spor


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