Adana'dan Suriye'deki terör örgütlerine drone gönderdikleri iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar C.D, M.E, B.A. ve M.S.Y. ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Suriye'deki terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye eylemlerde kullanılmak üzere drone gönderdikleri tespit edilen sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanık M.E. savunmasında, hiçbir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını öne sürerek, "Ben terör örgütlerine yardımda bulunmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Terör örgütü üyesi değilim. Ayrıntılı savunma hazırlamak için süre talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.