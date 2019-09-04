Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Adana Demirspor'da Ümit Özat'ın yerine Uğur Tütüneker getirildi
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Son Dakika: Adana Demirspor'da Ümit Özat'ın yerine Uğur Tütüneker getirildi

3 saat önce

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;"Çok değerli Adana Demirspor Taraftarları;Sezon başı belirlediğimiz "Şampiyonluk" hedefine ulaşmak adına çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir.

Son Dakika: Adana Demirspor'da Ümit Özat'ın yerine Uğur Tütüneker getirildi, System.String[]

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;


"Çok değerli Adana Demirspor Taraftarları;


Sezon başı belirlediğimiz "Şampiyonluk" hedefine ulaşmak adına çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Yaptığımız görüşmelerin sonucunda Bayern Münih'te futbola başlamış ve Galatasaray'da jübile yapmış, çalıştırdığı takımlarda şampiyonluklar yaşamış Uğur Tütüneker hoca ile anlaşmış bulunuyoruz. 1996'da Galatasaray'da jübilesini yapan hocamız sırasıyla, Yozgatspor, Sarıyer, Siirtspor, Kayserispor, Başakşehir, İstanbulspor ve Kasımpaşa'nın başında teknik direktör olarak çalışmıştır . Konyaspor ve Osmanlıspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Uğur Tütüneker'in camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Büyük Adana Demirspor Ailesinin hocamıza, futbolcularımıza ve yönetimimize sonuna kadar destek olacağından hiç şüphem yok. Yolun sonu şampiyonluk olacaktır.


Sevgi ve Saygılarımla


Murat SANCAK


Adana Demirspor Kulüp Başkanı"


Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:29 
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