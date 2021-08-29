Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden alındı
29.08.2021 13:22
Son dakika: Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yolları ayırdı. Yönetim, teknik direktör Aybaba ile görüşerek toplantının sonunda kendisini görevden aldıklarını açıkladı. Bu konuda karşılıklı anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
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29.08.2021 13:35:56. #1.13#
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