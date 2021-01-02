Adana, Hatay ve Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarında - Son Dakika

Adana, Hatay ve Osmaniye'de 2020 yılında meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde geçen yıl kurallara uymayan sürücü ve yayaların karıştığı bazı kazalar yer alıyor.

Kayıtlarda Adana'da çarpışan iki otomobilin savrularak yol kenarında oturan ve yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptığı, kırmızı ışıkta geçen otomobilin de başka otomobile ve zırhlı polis aracına çarptığı görülüyor.

Kayıtların devamında Hatay'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi, Osmaniye'de geri manevra yapan minibüsle motosikletin kavşakta çarpışması yer alıyor.