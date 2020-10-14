Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu - Son Dakika

Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu

14.10.2020 06:03

Adana'da bir evden çanta çaldıktan sonra kaçan kişi sokak ortasında sırtından tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

Adana'da bir evden çanta çaldıktan sonra kaçan kişi sokak ortasında sırtından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Tabanca ile yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde yerde yatan yaralı şahıs ihbarı geldi. Bölgeye gelen polis ekipleri Ömer K. isimli şahsın sırtından tabanca ile yaralandığını tespit etti. Yaralı sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ömer K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede Ömer K.'ın Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin'in evine girdiğini belirledi. Ahmet El Hüseyin'in karısının çığlık atması sonucunda Ömer K. kaçmaya başladığı daha sonra tabanca ile vurulduğu öğrenildi. Ömer K.'yı vuran kişi henüz tespit edilemedi.

Polis Ömer K.'yı yaralayan kişinin kimliğini tespit etme çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, Ömer K'nın hırsızlık ve yağma suçlarından 16 tane sabıka kaydı olduğu öğrenildi. - ADANA

Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu
Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu
Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu
Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu
Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu
Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu
Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu
Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu
Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu
Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu
Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu

Polis, Silah, Adana, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı
"Işıklı" darbe iması polemiğinin mimari AYM Üyesi Engin Yıldırım, tartışılan tweetlerini sildi         
00:40
iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı         
22:49
Inter, Bayern Münih'ten Eriksen karşılığında Boateng'i almayı planlıyor Inter, Bayern Münih'ten Eriksen karşılığında Boateng'i almayı planlıyor         
21:36
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında         
11:59
Eski HDP'li Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı Eski HDP'li Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı         
11:07
Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede         
11:05
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 06:14:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei