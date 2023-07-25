Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi - Son Dakika
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Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi

25.07.2023 09:27

Saat 08.44'te merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi var" ifadelerini kullandı.

AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedildi. Tufanpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada hasar meydana gelirken Adana Valisi Süleyman Elban, "10 saniyenin üzerine sallandık. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Yaralı ya da can kaybı yok. Taramalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Son Dakika: Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

11 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkım yarattığı illerden biri olan Adana, bu sabaha depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 08.44'te Kozan merkezli 5.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Depremin derinliği ise 11 kilometre olarak ölçüldü. Bölgede en büyüğü 3.2 olan 3 artçı sarsıntı da meydana geldi.

Son Dakika: Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

AHIRLAR ZARAR GÖRDÜ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı açıklamada "Birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi var" ifadelerini kullandı. Adana Valisi Süleyman Elban da tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Taramalarımız sürüyor." dedi.

Son Dakika: Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Son Dakika: Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Sarsıntı Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedildi. Sokağa dökülen vatandaşlar deprem nedeniyle büyük panik yaşadı.

Son Dakika: Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
YORUMLAR (4)
  • Alev Simli: Geçmiş olsun. Bilime güvenin,önlem alın , sorun olmaz. Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • Yahya Tombul: Sayın Erdoğan vergi vergi yeter bütün meclis ve bakanlar maaş almayın beş yıl boyunca bu ülkede düzelme olur bütçeyi boşaltan sizler siniz yediğiniz içtiğiniz gezdiginiz yani kullandığınız herşey bize aittir bu koltuktan neden inmiyor sunuz sizlere artık kimse güven miyor üretimi destek lemeden bu işler yürümez bir ülkenin bel kemiği üreten çiftçiler dur bunu unutmayın dışarıdan getirmekle olmaz taşıma suyla değirmen dönmez sizi artık istemiyoruz istifa edin Cevap Yaz 12 15 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: korkmayın, reis var... Cevap Yaz 11 22 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi - Son Dakika
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