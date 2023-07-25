Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi

AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedildi. Tufanpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada hasar meydana gelirken Adana Valisi Süleyman Elban, "10 saniyenin üzerine sallandık. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Yaralı ya da can kaybı yok. Taramalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

11 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkım yarattığı illerden biri olan Adana, bu sabaha depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 08.44'te Kozan merkezli 5.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Depremin derinliği ise 11 kilometre olarak ölçüldü. Bölgede en büyüğü 3.2 olan 3 artçı sarsıntı da meydana geldi.

AHIRLAR ZARAR GÖRDÜ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı açıklamada "Birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi var" ifadelerini kullandı. Adana Valisi Süleyman Elban da tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Taramalarımız sürüyor." dedi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Sarsıntı Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedildi. Sokağa dökülen vatandaşlar deprem nedeniyle büyük panik yaşadı.