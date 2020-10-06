Son Dakika | Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı - Son Dakika

Son Dakika | Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı

Bir son dakika haberine göre ADANA merkezli 11 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Son Dakika | Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı, System.String[]

ADANA merkezli 11 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 35 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin kent genelinde swinger yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığını saptadı. Şebekeye üye olduğu öne sürülen 35 kişinin adresini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanıp, sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerin arasında evli çiftlerin de olduğu görüldü.


Son Dakika | Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı
Son Dakika | Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı
Son Dakika | Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı
Son Dakika | Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı
Son Dakika | Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı
Son Dakika | Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 08:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı - Son Dakika

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