Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2) - Son Dakika

TARİHİ ESERLER 9 MÜZAYEDE EVİNDE

Adana merkezli 30 ilde düzenlenen operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirildi. Çalışmalarda, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç örgütünün, Türkiye'ye ait tarihi eserleri yurt dışına kaçırdığı belirlendi. Liderliğini Abdulsamet K.'nin yaptığı örgütün, ülke genelinde topladığı tarihi eserleri kuryeler ile yurt dışına kaçırarak ABD ve Avrupa ülkelerinde bulunan 9 müzayede evine sattığı saptandı. Müzayede evleri tarafından örgüt üyelerinin hesaplarına tarihi eserlerin satış bedeli olarak 26 milyon TL değerinde döviz gönderildiği belirlendi. Müzayede evlerine ait katalogların incelenmesi sonucu yurt dışında satışı yapılarak örgüt üyelerine ödemeleri gönderilen Türkiye'ye ait Anadolu kökenli 52 tarihi eser saptandı.