Üye Girişi
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2) - Son Dakika

Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)

10.08.2021 10:46
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2), System.String[]

Son dakika haberi: TARİHİ ESERLER 9 MÜZAYEDE EVİNDEAdana merkezli 30 ilde düzenlenen operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirildi.

TARİHİ ESERLER 9 MÜZAYEDE EVİNDE

Adana merkezli 30 ilde düzenlenen operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirildi. Çalışmalarda, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç örgütünün, Türkiye'ye ait tarihi eserleri yurt dışına kaçırdığı belirlendi. Liderliğini Abdulsamet K.'nin yaptığı örgütün, ülke genelinde topladığı tarihi eserleri kuryeler ile yurt dışına kaçırarak ABD ve Avrupa ülkelerinde bulunan 9 müzayede evine sattığı saptandı. Müzayede evleri tarafından örgüt üyelerinin hesaplarına tarihi eserlerin satış bedeli olarak 26 milyon TL değerinde döviz gönderildiği belirlendi. Müzayede evlerine ait katalogların incelenmesi sonucu yurt dışında satışı yapılarak örgüt üyelerine ödemeleri gönderilen Türkiye'ye ait Anadolu kökenli 52 tarihi eser saptandı.

TATİLDE YAKALANDIAralarında örgüt lideri Abdulsamet K.'nin de bulunduğu 76 şüpheli, 'Anadolu' kod adlı operasyonda gözaltına alındı. Örgüt lideri Abdulsamet K., Mersin Silifke'de otelde tatil yaparken polis baskınıyla yakalanarak, gözaltına alındı.TÜRKİYE'NİN TEZLERİNİ DOĞRULAYAN OPERASYONÖte yandan gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'sinin mal varlıklarına el koyulacağı belirtildi.  Operasyonun, Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olma özelliğini taşıdığı bildirildi. Ayrıca başta BM, UNESCO ve INTERPOL gibi uluslararası mecralarda Anadolu'dan kaçırılan eserlerin Avrupa ve ABD'de yer alan müzayede evlerinde satıldığı yönündeki Türkiye'nin tezlerini doğrulayan ve adli soruşturmayla ortaya koyulan ilk operasyon olduğu kaydedildi. Operasyonun, uluslararası kuruluş olan FATF (Financial Action Task Force- Mali Eylem Görev Gücü) tarafından Türkiye'nin denetlenmesi sürecine olumlu katkılar sağlayacağı da değerlendirildi. Fatih POYRAZ/ ANKARA,

Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)
Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2)

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korona bitmeden 11:28 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı Taksim Meydanı'nda panik anları! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı 11:17 Taksim Meydanı'nda panik anları! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor 11:11 Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor 10:55 Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı 10:43 İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı 10:21 Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı
9 yaşındaki kız çocuğunu taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü, şüphelinin evi kurşunlandı 10:04 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü, şüphelinin evi kurşunlandı Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi 08:51 Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi

Son Dakika Haberleri
11:34 Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı
11:27 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı
11:25 Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı
11:11 Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
11:08 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek
10:47 Şahan Gökbakar, videolarını YouTube'da yayınlayanlar için harekete geçti! Elde edilen gelir afetzedelere ilaç olacak
10:42 İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı
10:20 Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı
10:19 Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi
Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı         
11:34
Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:25
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek         
11:09
Aydınlı muhtarın şüpheli ölümü! Evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu Aydınlı muhtarın şüpheli ölümü! Evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu         
10:44
Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu         
10:24
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi         
10:19
Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir         
09:20
Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış         
08:30
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
Kıyafeti açık bulununca Kıyafeti açık bulununca "Daha açığını giyeceğim" diyen Hande Yener'den cesur seçim         
22:59
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 11:38:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement