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Son dakika haberleri | İki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | İki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

04.11.2021 08:14

Son dakika gündem haberi: Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda yürüttükleri çalışmada örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu, Banka Asya hesaplarında örgüt talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu, kapatılan derneklere üye olduğu ve para yardımı yaptığı, ByLock yazışma içeriklerinde adının geçtiği belirtilen 10 şüphelinin adreslerini tespit etti.

Adana'da 9 ve Bingöl'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haberleri | İki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | İki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | İki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | İki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | İki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | İki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | İki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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