Son dakika haber! Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika

Adana merkezli 2 ilde gençleri sosyal medyadan uyuşturucu kullanımına özendirdiği iddia edilenler ile uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan 5'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Adana ve Hatay'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldığı 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adresinde bulunamayan 17 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Polis, Adana ve Hatay'da sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen kişiler ve uyuşturucu satışı yapanlara yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlenmiş, 19 zanlı gözaltına alınmıştı.