Son dakika... Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "YKS'de ikinci gün" heyecanı - Son Dakika

Son dakika... Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "YKS'de ikinci gün" heyecanı

Son dakika haberlerine göre Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

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Adana'da sınav merkezlerine gelen öğrencilerin, girişte polisler tarafından kimlikleri kontrol edildi.

Üst aramaları yapılan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri uygulanarak içeriye alındı.

Öğrencilere sınav merkezi girişlerinde maske dağıtıldı.

Mersin

Mersin'de sınav merkezlerine gelen öğrenciler, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü yapılmasının ardından, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı çerçevesinde içeri alındı.

Girişte ellerini dezenfekte eden öğrencilere, maske dağıtıldı.

Hatay

Hatay'da da sınav merkezine gelen öğrenciler, tedbirlere uygun şekilde üst aramasından geçti.

Girişte öğrencilere maske dağıtılırken birçok noktaya el dezenfektanı konulduğu görüldü.

Görevliler, öğrencileri ve velileri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı.

Osmaniye

Osmaniye'de, sınav merkezlerine gelen öğrencilerin, görevliler tarafından sınava giriş belgeleri kontrol edildi.

Daha sonra Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre sınıflara alınan öğrencilere, maske de dağıtıldı.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. Adaylar, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Osmaniye, Mersin, Adana, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 'YKS'de ikinci gün' heyecanı - Son Dakika

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