Adana'nın Saimbeyli ilçesinde heyelan meydana geldi! Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde heyelan meydana geldi! Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen yaşamını yitirdi

06.04.2023 15:20

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi. Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından eve dönüş yolunda oldukları ifade edildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.

4 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti. Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.

YORUMLAR (1)
  • Anazarbus : Allah rahmet eylesin. Göksun ve Saimbeyli de günlük küçük küçük deprem oluyor 2 aydır. Artık kayalar yerinden oynamıştır. Kontrol edilmesi lazımdı Cevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır
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Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'nın Saimbeyli ilçesinde heyelan meydana geldi! Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'nın Saimbeyli ilçesinde heyelan meydana geldi! Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen yaşamını yitirdi - Son Dakika
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