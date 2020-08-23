Son dakika... ADANA ORMAN YANGININA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Son dakika... ADANA ORMAN YANGININA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Bir son dakika haberine göre Kozan'da ormanlık alanda yine yangın çıktı (3)Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Kozan'da ormanlık alanda yine yangın çıktı (3)

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Alevlere, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 30 arazöz, 15 su tankeri, 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor. İtfaiye araçları karadan, helikopter ise havadan yangını kontrol etmeye çalışıyor. Vatandaşlar, dar köy yollarında itfaiye araçlarının geçişinin rahatlaması için engel teşkil eden bazı ağaçları kesiyor. 4 ayrı noktada çıktığı öğrenilen yangında köylülerin ahırlarındaki bazı hayvanların telef olduğu öğrenilirken, dumandan etkilenen Ayşe Kılçık ise ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Son dakika... ADANA ORMAN YANGININA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

İtfaiye, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 16:47

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ADANA ORMAN YANGININA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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