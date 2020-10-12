ADANA'da polis ekipleri, beslenmesi ve satılması yasak olan biri sahipsiz iki pitbull cinsi köpeğe el koyarak barınağa götürdü. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde sahipsiz pitbull cinsi bir köpeğin başıboş dolaştığı ihbarı üzerine mahalleye giderek köpeği yakaladı. Ekipler daha sonra Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde yaşayan Ç.B.?nin de pitbull cinsi köpek beslediğine dair ihbar aldı. Bunun üzerine polis, eve baskın yaparak beslenmesi ve satılması yasak olan köpeğe el koydu. Köpeği evinde besleyen Ç.B.?ye ise ekipler tarafından yasaklı ırk köpeği beslediği için 9 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Her iki köpek de ekipler tarafından barınağa götürüldü.