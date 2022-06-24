Engelliler için çağrı operatörlüğü kursu vereceklerini, buradan mezun olacak engellilerin daha sonra büyük şirketlerde işe başlamasını sağlayacaklarını anlatan Tiğit, "Şirketlerimizle de görüştük. Halk eğitim merkezi de öğretmen desteği verecek. İşe başlayacakları şirketler de belli. Buradan engelli kardeşlerimiz istihdam hayatına katıldıktan sonra evlerine düzgün bir maaş götürecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Adana polisinden engelliler için kurulan sınıfa bilgisayar desteği - Son Dakika

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