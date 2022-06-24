Son dakika haberleri... Adana polisinden engelliler için kurulan sınıfa bilgisayar desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Adana polisinden engelliler için kurulan sınıfa bilgisayar desteği

24.06.2022 10:11

Son dakika gündem haberi: Polislerin bilgisayarları derneğe getirmesi Dernek Başkanının üyeleriyle birlikte polisleri karşılaması Bilgisayarların kurulması Dernek Başkanı Berkant Tiğit'in konuşması Engelliler ile toplu fotoğraf çekilmesi Adana polisinden engelliler için kurulan sınıfa bilgisayar desteği ADANA -...

Polislerin bilgisayarları derneğe getirmesi

Dernek Başkanının üyeleriyle birlikte polisleri karşılaması

Bilgisayarların kurulması

Dernek Başkanı Berkant Tiğit'in konuşması

Engelliler ile toplu fotoğraf çekilmesi

Adana polisinden engelliler için kurulan sınıfa bilgisayar desteği

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü, engelli vatandaşlara çağrı operatörlüğü kursu verilmesi için kurulacak sınıfa bilgisayar desteğinde bulundu.

Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şubesi yetkilileri, engellilere verilecek kurs için kurulacak sınıfta kullanılmak üzere bilgisayara ihtiyaç duyduklarını İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye bildirdi.

Derneğin destek talebine duyarsız kalmayan İnci, engellilerin yararlanacağı kurs için 7 masaüstü bilgisayar hediye etti.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince derneğe getirilen bilgisayarlar, oluşturulan sınıfta kuruldu.

Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şube Başkanı Berkant Tiğit, gazetecilere, engelliler için ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Engelliler için çağrı operatörlüğü kursu vereceklerini, buradan mezun olacak engellilerin daha sonra büyük şirketlerde işe başlamasını sağlayacaklarını anlatan Tiğit, "Şirketlerimizle de görüştük. Halk eğitim merkezi de öğretmen desteği verecek. İşe başlayacakları şirketler de belli. Buradan engelli kardeşlerimiz istihdam hayatına katıldıktan sonra evlerine düzgün bir maaş götürecekler." ifadelerini kullandı.

Tiğit, bilgisayar desteği için Doğan İnci'ye teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Adana Büyükşehir'den Engelli Vatandaşlara Manuel ve Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği Adana Büyükşehir'den Engelli Vatandaşlara Manuel ve Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği Son dakika haberleri: Polis adayı, mezuniyet töreninde hava sıcaklığına dayanamayıp baygınlık geçirdi Son dakika haberleri: Polis adayı, mezuniyet töreninde hava sıcaklığına dayanamayıp baygınlık geçirdi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adana polisinden engelliler için kurulan sınıfa bilgisayar desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:42 Antalya'da paraşüte binen anne ve 2 kızı bozulan tekne yüzünden havada asılı kaldı
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:36 Genç kadını öldürüp, 50 bin lira karşılığında arkadaşlarına gömdüren katil, indirimsiz ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:51:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Adana polisinden engelliler için kurulan sınıfa bilgisayar desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement