Son dakika! ADANA Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında - Son Dakika

Son dakika! ADANA Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında
02.04.2021 17:28
Son dakika haberler... Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında (3)ADLİYEYE SEVK EDİLDİAdana'da Anıl H.?nin boğazına bıçak dayayıp çektiği videoyu kendisini terk edip, hakkında uzaklaştırma kararı çıkartan sevgilisi Zekiye A.
Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında (3)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Adana'da Anıl H.?nin boğazına bıçak dayayıp çektiği videoyu kendisini terk edip, hakkında uzaklaştırma kararı çıkartan sevgilisi Zekiye A.?ya göndererek tehdit ettiği öne sürülen Kemal A. ifadesinde, yine kurgu olduğunu söyledi.
Kemal A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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