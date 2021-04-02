Son dakika! ADANA Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında

Son dakika haberler... Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında (3)ADLİYEYE SEVK EDİLDİAdana'da Anıl H.?nin boğazına bıçak dayayıp çektiği videoyu kendisini terk edip, hakkında uzaklaştırma kararı çıkartan sevgilisi Zekiye A.

Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında (3) ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Adana'da Anıl H.?nin boğazına bıçak dayayıp çektiği videoyu kendisini terk edip, hakkında uzaklaştırma kararı çıkartan sevgilisi Zekiye A.?ya göndererek tehdit ettiği öne sürülen Kemal A. ifadesinde, yine kurgu olduğunu söyledi. Kemal A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika! ADANA Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında - Son Dakika

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