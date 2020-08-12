Son Dakika: ADANA Sokak ortasındaki silahlı kavgaya 2 tutuklama - Son Dakika

Sokak ortasındaki silahlı kavgaya 2 tutuklama

ADANA'da husumetli oldukları öne sürülen R.I.?nın (21) tabancayla ateş açması sonucu karşılık vererek Eren Çolak'ın (21) ölümüne neden olduğu öne sürülen E.K. (22) ve beraberindeki şüpheliler yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.I. ve E.K. tutuklandı.

Olay, 6 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi 49030 Sokak'ta meydana geldi. Eren Çolak'ın kullandığı motosikletten inen R.I., husumetli oldukları öne sürülen ve peşlerinden otomobille gelen E.K., E.Y. (17) ve U.Y.'nin (21) yanına gitti. R.I., bu kişilerle bir süre tartıştıktan sonra belinden çıkardığı tabancayla otomobile ateş açtı. Bunun üzerine otomobildeki şüphelilerden E.K. de tabancayla karşılık verdi. Otomobilden açılan ateş sonucu motosikletle bekleyen Eren Çolak, göğsünden yaralandı. Şüpheliler otomobille olay yerinden ayrılırken, R.I. da kanlar içerisinde yere yığılan arkadaşı Eren Çolak'ı sokak ortasında bırakarak, motosiklete binip kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Eren Çolak, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin saklandıkları adresleri belirleyen ekipler, yaptığı baskınlarda E.K., E.Y., K.K. ve R.I.?yı kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve R.I. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.Y. ve U.Y.?ye ev hapsi cezası verildi