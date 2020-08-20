Son dakika... ADANA Vatandaşlardan toplanan kurban etlerinden sucuk yapacaklarmış - Son Dakika

Vatandaşlardan toplanan kurban etlerinden sucuk yapacaklarmış

ADANA'da ihbar üzerine polis ve zabıta ekiplerince ele geçirilen 38 ton 920 kilo kaçak etin, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından toplanan kurban bağışlarından oluştuğu öne sürüldü. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan etlerin sucuk yapılması için Kayseri'deki bir et işleme tesisine gönderileceği iddia edildi.

Adana'da ihbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri, Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan 38 ton 920 kilo kaynağı belli olamayan et ele geçirildi. İddiaya göre, soğuk hava deposunu, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı lideri Alparslan Kuytul'a destek için izinsiz gösterilere katılan ve hakkında bu nedenle iki kez işlem uygulanan Selahattin G.'nin (31) kiraladığı öğrenildi.

Öte yandan ele geçirilen etlerin, vatandaşların dini değerlerini sömürerek toplandığı, Kurban Bayramı'nın üzerinden günler geçmesine rağmen toplanan etlerin ihtiyaç sahiplerine gönderilmediği öne sürüldü. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan etlerin, sucuk yapılması için Kayseri'deki bir et işleme tesisine gönderileceği iddia edildi.

Geçen aylarda da Selahattin G.'ye ait olduğu öne sürülen başka bir depoda daha bin 800 ton kaçak etin ele geçirildiği belirtildi.

Görevlilerin el koyduğu etler, toprağa gömülerek imha edilirken, depo sahibi Selahattin G.'ye yaklaşık 50 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

KUYTUL VE 44 KİŞİ YARGILANIYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 27 Şubat 2018'de Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Özel belgede sahtecilik', 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından 45 şüpheli hakkında 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, tutuklu sanık Alparslan Kuytul, 5 Aralık 2019'da tahliye edilmişti. Sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.