Son dakika haberleri! Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika haber... Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı baba ocağına getirildi.

Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor ADANA - Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı baba ocağına getirildi. 21 Nisan'da Hakkari bölgesinde arama faaliyetleri yapıldığı sırada PKK'lı teröristlerin füze atması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı kaldırıldığı GATA'da şehit oldu. Şehit düşen Mehmet Kırmızı'nın naaşı dün askeri uçakla Adana'ya getirildi. Şehidin cenazesi öğlen saatlerinde helallik için Özbilen Mahallesinde bulunan baba ocağına getirildi. Bu sırada şehidin annesi Aliye'nin, nişanlısı Aylanur Kabukçu'nun ve yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Helallik alınmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Ceyhan Abdülkadir Ağa Ulu Cami'ne götürüldü.

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