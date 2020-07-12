Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu - Son Dakika

Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu

Son dakika: TFF 1. Lig'in 33. haftasında Hatayspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve bitime 1 hafta kala ligi lider tamamlamayı garantileyerek Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu. Hatayspor bu sonuçla, 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etti.

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçları bugün oynanan maçlarla sona erdi. Haftaya lider giren ve 1-0 geriye düştüğü maçta küme düşmesi daha önce netleşen Adanaspor'u 2-1 mağlup eden Hatayspor, bitime 1 hafta kala tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

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Adana ekibi, bu karşılaşmada 2 kırmızı kart gördü. Umut Sözen ve Eze'nin kırmızı kart gördüğü mücadelede Adana'nın tek golü 59. dakikada Roni'den geldi. Hatay'a şampiyonluğu getiren gollere imza atan oyuncular 78. dakikada Helder Barbosa ve 89. dakikada Yusuf Abdioğlu oldu.

ERZURUM ZORLANDI AMA KAZANDI

Hatayspor'un arkasında haftayı 2. sırada tamamlayan Erzurumspor, zorlandığı fakat kazandığı maçta playoff yarışı veren Altay'ı 1-0 mağlup etti. Erzurum ekibi, son haftaya 59 puanla 2. sırada girdi.

ADANA DEMİRSPOR SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Ümraniyespor'a konuk olan Adana Demirspor, İstanbul'da 3-2 kazandı ve son hafta öncesinde sürprize izin vermedi. 58 puanla 3. sırada yer alan Adana ekibi, Süper Lig'e direkt çıkmak için umutlarını sürdürdü.

AKHİSAR DA KAZANDI

Son haftaya girilirken 57 puanla 4. sırada bulunan Akhisarspor, 33. haftada Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve Süper Lig hedefine tutunan takımlar arasında yer aldı.

BURSA'YA AĞIR YARA

Ligin 33. haftasında beklenmedik bir beraberlik alan Bursaspor, Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı. 33 hafta sonunda 56 puanla 5. sırada kalan Bursa ekibinin gollerinin ikisini de penaltıdan Yevhen Seleznov attı. Menemenspor'a 1 puanı getiren goller ise David Domgjoni ve Mehmet Boztepe'den geldi.

TFF 1. Lig'de 33. haftanın toplu sonuçları

Balıkesirspor 2-0 Eskişehirspor

Altay 0-1 BB Erzurumspor

Boluspor 0-1 Akhisarspor

İstanbulspor 1-0 Osmanlıspor

Keçiörengücü 3-0 Fatih Karagümrük

Ümraniyespor 2-3 Adana Demirspor

Bursaspor 2-2 Menemenspor

Altınordu 3-1 Giresunspor

Adanaspor 1-2 Hatayspor

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:30 

Son Dakika Spor Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu - Son Dakika Spor
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