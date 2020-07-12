Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçları bugün oynanan maçlarla sona erdi. Haftaya lider giren ve 1-0 geriye düştüğü maçta küme düşmesi daha önce netleşen Adanaspor'u 2-1 mağlup eden Hatayspor, bitime 1 hafta kala tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.
Adana ekibi, bu karşılaşmada 2 kırmızı kart gördü. Umut Sözen ve Eze'nin kırmızı kart gördüğü mücadelede Adana'nın tek golü 59. dakikada Roni'den geldi. Hatay'a şampiyonluğu getiren gollere imza atan oyuncular 78. dakikada Helder Barbosa ve 89. dakikada Yusuf Abdioğlu oldu.
Hatayspor'un arkasında haftayı 2. sırada tamamlayan Erzurumspor, zorlandığı fakat kazandığı maçta playoff yarışı veren Altay'ı 1-0 mağlup etti. Erzurum ekibi, son haftaya 59 puanla 2. sırada girdi.
Ümraniyespor'a konuk olan Adana Demirspor, İstanbul'da 3-2 kazandı ve son hafta öncesinde sürprize izin vermedi. 58 puanla 3. sırada yer alan Adana ekibi, Süper Lig'e direkt çıkmak için umutlarını sürdürdü.
Son haftaya girilirken 57 puanla 4. sırada bulunan Akhisarspor, 33. haftada Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve Süper Lig hedefine tutunan takımlar arasında yer aldı.
Ligin 33. haftasında beklenmedik bir beraberlik alan Bursaspor, Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı. 33 hafta sonunda 56 puanla 5. sırada kalan Bursa ekibinin gollerinin ikisini de penaltıdan Yevhen Seleznov attı. Menemenspor'a 1 puanı getiren goller ise David Domgjoni ve Mehmet Boztepe'den geldi.
TFF 1. Lig'de 33. haftanın toplu sonuçları
Balıkesirspor 2-0 Eskişehirspor
Altay 0-1 BB Erzurumspor
Boluspor 0-1 Akhisarspor
İstanbulspor 1-0 Osmanlıspor
Keçiörengücü 3-0 Fatih Karagümrük
Ümraniyespor 2-3 Adana Demirspor
Bursaspor 2-2 Menemenspor
Altınordu 3-1 Giresunspor
Adanaspor 1-2 Hatayspor