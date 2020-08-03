Son dakika! Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, gazetecilerle bir araya geldi.

Adapazarı Belediyesi hizmet binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak oluşturulan alanda gazetecileri ağırlayan Işıksu, Kurban Bayramı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Belediye faaliyetleri, yürütülen ve yapılacak projelerle ilgili sunum yapan Başkan Işıksu, seçim öncesi verdikleri vaatleri tek tek hayata geçirmeye başladıklarını söyledi.

Işıksu, 12 dönüm alan üzerine güneş enerjisi santrali kurulması için onay çıktığını belirterek, projenin 25 yıl ömre sahip olduğunu kaydetti.

Bu yatırımla belediyenin yıllık elektrik sarfiyatının kendiliğinden ödeneceğine işaret eden Işıksu, "Bu sistemi kurduğumuzda elektrik faturası ödemiyor olacağız." dedi.

Kentsel dönüşüm projelerine de değinen Işıksu, bazı mahallelerde çalışmaların tamamlandığını ifade ederek, "Şehirde örnek bir kentsel dönüşüm çalışması ortaya koyalım derdindeyiz. Kentsel dönüşümde 3 kat kuralına riayet edeceğiz. İlk olarak 7 bölgede anket çalışmasını yürüteceğiz. Çoğunluğun desteklediği şekilde projeyi hayata geçirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Işıksu, sunumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.