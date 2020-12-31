Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş, 3 yıl üst üste dane mısır ve yem bitkisi ektikleri için destek alamayacak çiftçilerin, 2021'de fırsatlardan yararlanmasını öngören düzenleme dolayısıyla AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'e teşekkür etti.

Ateş, yaptığı açıklamada, odanın girişimleri sonucu aynı parsele 3 yıl boyunca ürün ekilmesi halinde destek alınamayacağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygulamasının, Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle 1 yıl ertelendiğini belirtti.

Bu kararla 2020 yılında münavebe yapmayan, dane mısır ve yem bitkisi ekip de destek alamayan üreticilerin imkanlardan faydalanabileceğini aktaran Ateş, üreticilerin müstahsil makbuzlarını Tarım İlçe Müdürlüklerine teslim ederek başvuru yapmaları gerektiğini kaydetti.

Ateş, karar sürecinde kendilerini her zaman güler yüzüyle TBMM'de ağırlayan, dertleriyle dertlenen milletvekili Atabek'in, sorunları çözmek için canla başla çalıştığını anlatarak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, milletvekili Atabek, Türkiye Ziraat Odaları Başkanı Şemsi Bayraktar ve Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem'e Sakaryalı çiftçiler adına teşekkür etti.

Ateş ayrıca düzenlemenin yapılmasında Ankara'da yapılan görüşmelerde canla başla çalışan, aralık ayı başında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Erenler Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Özüpek'i de minnetle yad ettiğini sözlerine ekledi.