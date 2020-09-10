Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ara verilen Adaylar Satranç Turnuvası'na, 1 Kasım'da devam edilecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından organize edilen ve ilk yedi turu oynandıktan sonra salgın nedeniyle ara verilen turnuva, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenecek.

Turnuvanın, Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleşmemesi durumunda, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te organize edilmesi planlanacak.