Son dakika! ADIYAMAN Askerden firar eden şüpheli, kontrol noktasında yakalandı - Son Dakika

Son dakika! ADIYAMAN Askerden firar eden şüpheli, kontrol noktasında yakalandı
17.03.2021 06:19
Son dakika haber: Askerden firar eden şüpheli, kontrol noktasında yakalandıANKARA'da askerlik görevini yaparken firar eden R.T., Adıyaman'da polis ekiplerince yakalandı.
Askerden firar eden şüpheli, kontrol noktasında yakalandı
ANKARA'da askerlik görevini yaparken firar eden R.T., Adıyaman'da polis ekiplerince yakalandı.
Adıyaman- Gölbaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, yaptıkları rutin uygulama sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste bulunanların kimliklerini kontrol eden polis, yolculardan R.T.'nin, Ankara'da askerlik görevini yaparken firar ettiğini ve arandığını saptadı. Bunun üzerine gözaltına alınan R.T., İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
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