Son Dakika: Adıyaman'da 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Adıyaman'da 1 terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Yıldırım-5 Amanos operasyonu kapsamında Adıyaman Merkeze bağlı Bağtepe köyü Yedioluk mezrası kırsalında operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gizlendiği yer tespit edilen terörist, sabaha karşı düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonun sürdüğü öğrenildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:38 - Kaynak: İHA
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