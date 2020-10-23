Son Dakika | Adıyaman'da 128 adres karantinaya alındı - Son Dakika

Son Dakika | Adıyaman'da 128 adres karantinaya alındı

23.10.2020 15:17
Son Dakika | Adıyaman'da 128 adres karantinaya alındı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Adıyaman'da 128 adresin karantina altına alınmasına karar verdi.

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Adıyaman'da 128 adresin karantina altına alınmasına karar verdi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri Covid-19 salgını nedeniyle testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı.

Adıyaman merkez ve köylerinde 128 adres için karantina kararı alındı. - ADIYAMAN

Son Dakika | Adıyaman'da 128 adres karantinaya alındı

Koronavirüs, Adıyaman, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Adıyaman'da 128 adres karantinaya alındı - Son Dakika

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