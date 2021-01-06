Son dakika: Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki farklı noktalarda Türk Telekoma ait kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından başlatılan takip ve çalışma sonucunda Teğmenli köyünde 2 şüpheli, kabloları kestiği esnada suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürüldü.
Kaynak: AA
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