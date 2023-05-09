Son Dakika: Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem oldu

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Şubat ayının ilk haftasında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bölgede artçı sarsıntılar 3 ay olmasına rağmen devam ediyor.

ADIYAMAN BİR KEZ DAHA SALLANDI

Asrın felaketi olarak nitelenen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman bir kez daha sallandı. Çelikhan ilçesinde saat 23.20'de deprem meydana geldi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.6 OLARAK AÇIKLADI

AFAD'tan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklanırken, derinliği ise 8.64 kilometre olarak belirtildi. Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.7

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yeşilyurt ilçesine bağlı Salkonak olarak verdi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyururken, sarsıntının yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

ÇEVRE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"CAN VEYA MAL KAYBI YOK"

Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, "Şu an için herhangi bir can veya mal kaybı tespit edilmemiştir." dedi. Tugay, ekiplerin sahadaki taramalarının devam ettiğini kaydetti. Adıyaman Safvan Bin Muattal Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı depremzedeler sarsıntı nedeniyle yurdun bahçesine indi.