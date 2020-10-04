Son dakika! Adıyaman'da akrabalar arasında kavga: 2 gözaltı - Son Dakika

ADIYAMAN'da akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

Kavga, öğleden sonra Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kimsenin yaralanmadığı kavgaya karıştığı belirlenen ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

- Adıyaman