Son dakika... Adıyaman'da, akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika... Adıyaman'da, akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre alacak nedeniyle çıkan kavgada Sıddık Mermer (46), Halit Mermer (68) ve Abdullah Mermer (44) tabancayla vurularak, yaralandı.

alacak nedeniyle çıkan kavgada Sıddık Mermer (46), Halit Mermer (68) ve Abdullah Mermer (44) tabancayla vurularak, yaralandı. Olay, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Küçükoluklu köyünde meydana geldi. Akrabalar arasında, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürüde kavgaya dönüşen olayda, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler, Sıddık Mermer, Halit Mermer ve Abdullah Mermer'e isabet etti. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Yaralanan 3 kişi ise sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Jandarma ekipleri tarafından köyde güvenlik önlemi alındı. Olayı duyarak, yaralılarının tedavi gördüğü hastaneye gelenler arasında da arbede çıkarken, jandarma müdahale etti. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



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