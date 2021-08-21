Son dakika: Adıyaman'da asılsız ihbar paniğe neden oldu - Son Dakika

ADIYAMAN'da, çocukların maytap patlatmasının ardından yapılan 'bina yan yattı' ihbarı paniğe neden oldu.

Olay, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hısnı Mansur Caddesi üzerinde 4 katlı binada patlama sesini duyanlar, binanın yan yattığı ihbarında bulunarak evlerini boşalttı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde olumsuz bir durumu rastlanmadı, çocukların maytap patlattığı belirlendi. Yaşanan kısa süreliği paniğin ardından vatandaşlar evlerine geri döndü.