Son dakika: Adıyaman'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Adıyaman'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

30.03.2022 00:59
Son dakika: Adıyaman'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Adıyaman'da bir kişi tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

Adıyaman'da bir kişi tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen kişi yanındaki av tüfeği ile Cengiz Yayla'ya ateş etti.

112 Acil Servis ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Yayla'nın cesedi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
MKYK Üyesi Yanılmaz, AK Parti'li belediyeleri ziyaret etti MKYK Üyesi Yanılmaz, AK Parti'li belediyeleri ziyaret etti 'Değişime el ver' projesi törenle tamamlandı 'Değişime el ver' projesi törenle tamamlandı

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Adıyaman'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 01:07:45. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Adıyaman'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement