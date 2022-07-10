Son dakika... Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada1 kişi yaralandı

Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Musalla Mahallesi'nde iki kişi arasında omuz atma meselesi dolayısı ile çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda kolundan yaralanan A.C. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada olayın şüphelisi A.S. gözaltına alınırken, yapılan üst aramasında da kavgada kullandığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.
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