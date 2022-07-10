Polis ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada olayın şüphelisi A.S. gözaltına alınırken, yapılan üst aramasında da kavgada kullandığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada1 kişi yaralandı - Son Dakika

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