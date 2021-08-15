Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Vedat Kurt idaresindeki 33 KOH 30 plakalı hafif ticari araç, Kahta-Siverek kara yolu Göçeri köyü yol ayrımında Mehmet Memiş'in kullandığı 58 BH 489 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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