Son Dakika | Adıyaman'da, iki grup arasında kavga - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Adıyaman'da, iki grup arasında kavga

13.07.2022 13:16
Son Dakika | Adıyaman'da, iki grup arasında kavga

Son dakika haberleri: Adıyaman'da, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesi 1303 Sokak içerisinde daha önceden husumetli olan iki grup arasında tartışma çıktı. Bir birine laf attıkları gerekçesiyle çıkan ve kısa sürede büyüyen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaşanılan olayla ilgili belirtilen bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerine gelerek kavga eden şahıslara müdahalede bulundu. Ölen yada yaralanın olmadığı olay sonrasında bir birinden şikayetçi olmayan şahıslar, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Havuza girmek isteyen site sakinleri kavgaya tutuştu Son dakika haberi: Havuza girmek isteyen site sakinleri kavgaya tutuştu Bolu'daki güreşlerde bir sporcu ile rakibinin yakınları arasında kavga çıktı Bolu'daki güreşlerde bir sporcu ile rakibinin yakınları arasında kavga çıktı
Kaynak: İHA

Adıyaman, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Adıyaman'da, iki grup arasında kavga - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:25 İtalyan basketbolcu Alessandro Gentile balkondan aşağı düştü! Bilincini kaybetti
12:14 Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı
12:09 Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı!
12:01 Kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla dövülen yabancı uyruklu adamın telefonunda herhangi bir fotoğrafa rastlanmadı
11:57 Ece Erken, öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü kutladı: Elbet kavuşacağız
11:34 Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor
11:25 Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
22:17 Halay çekerken kalp krizi geçiren adam, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 13:22:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Adıyaman'da, iki grup arasında kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement