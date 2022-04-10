Son dakika: Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika: Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

10.04.2022 22:19
Son dakika: Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman- Kahta kara yolu 5. kilometresinde, Mazlum Ç. idaresindeki 02 AKK 209 plakalı otomobil ile Ayşe Ö'nün kullandığı 02 ABG 402 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika: Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Otomobil, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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