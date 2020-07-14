Son Dakika: Adıyaman'da ikinci orman yangını - Son Dakika

Son Dakika: Adıyaman'da ikinci orman yangını

Son dakika haberi... Adıyaman'da piknikçilerin neden olduğu değerlendirilen yangında 2,5 hektarlık ormanlık alan yandı.

Adıyaman'da piknikçilerin neden olduğu değerlendirilen yangında 2,5 hektarlık ormanlık alan yandı.

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Adıyaman'da bir günde iki farklı ormanlık alanda yangın çıktı. Gün içerisinde merkeze bağlı Esence köyü ile Dağkuyucak köyü arasındaki otluk alanda başlayan örtü yangını ormana sıçramış ve yaklaşık 3 hektarlık alan yangından etkilenmişti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın sonunda bu yangın kontrol altına alındığı esnada bu kez farklı bir bölgede yangın çıktı.


İkinci yangın ise yine merkeze bağlı Akçalı köyü ormanlık bölgesinde çıktı. Akçalı köyü Kotur Mezrasında bulunan ve şifalı olduğuna inanılan sudan içmeye gelen piknikçilerin yaktığı ateşten kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.


Akşam saatlerinde çıkan yangına 2 arazöz, 2 iş makinesi ve 2 yer ekibiyle Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri destek verdi. Jandarma ve köylülerinde ekiplerle birlikte müdahale ettiği yangında 2,5 hektarlık örtü ve çam ormanı yandı. Ekiplerin yangını saatler süren çalışmanın sonunda kontrol altına alırken, söndürme çalışmaları devam ediyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Esence, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 23:02 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Adıyaman'da ikinci orman yangını - Son Dakika
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